Toshiba столкнулась с крупнейшим за 42 года обвалом курса акций

Акции японской компании Toshiba на торгах в четверг, 19 января, упали на 26 процентов после сообщений об убытках на сумму более 4,4 миллиарда долларов (500 миллиардов иен), которые понесло подразделение, производящее оборудование для АЭС. Об этом сообщает Bloomberg.

Как отмечает агентство, этот обвал котировок компании в течение торгового дня стал самым значительным с 1974 года. Компания обратилась за финансовой помощью к Банку развития Японии и другим кредиторам, сообщило агентство со ссылкой на данные издания Nikkei. В Kyodo news подсчитали, что убытки корпорации могут достичь 700 миллиардов иен.

В Toshiba заявляли, что продолжают оценку убытков, однако, по данным Bloomberg, с декабря прошлого года капитализация компании снизилась наполовину.

Днем ранее, 18 января, стало известно, что Toshiba начала переговоры с американской Western Digital о продаже доли в компании, занятой производством полупроводников. Об этом сообщило RNS со ссылкой на источники Reuters.

Японская компания уже рассматривала возможность продажи доли своего производителя полупроводников Western Digital с сохранением контрольного пакета акций. Сумма сделки оценивалась в 1,77-2,66 миллиарда долларов.

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Toshiba планирует, что производство полупроводников будет выделено в отдельную компанию уже в первом полугодии 2017 года. Также в компании заявляли, что рассматривают различные варианты продажи своего бизнеса по производству полупроводников, но никаких конкретных решений по этому вопросу еще не принималось.

Летом 2015 года Toshiba объявила о глобальной реструктуризации корпорации после того, как ее уличили в подтасовке бухгалтерской отчетности. В июле по итогам независимого аудита выяснилось, что корпорация на протяжении нескольких лет фальсифицировала финансовую отчетность, приписав таким образом 152 миллиарда иен (1,2 миллиарда долларов) несуществующей прибыли. В результате президент фирмы Хисао Танака ушел в отставку, Toshiba подала в суд на него и других бывших топ-менеджеров.

Корпорация Toshiba, основанная в Токио в 1875 году, является одним из крупнейших японских производителей электроники, энергетического и медицинского оборудования. С начала 2000-х имеет представительство в России.