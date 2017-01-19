Трамп заменил Обаму в музее восковых фигур мадам Тюссо в Лондоне

Видео: independent.co.uk

В лондонском музее восковых фигур мадам Тюссо появилась скульптура избранного президента США Дональда Трампа, которая заменила модель его предшественника Барака Обамы. Об этом пишет The Independent.

При работе над прической, бровями и ресницами куклы-Трампа были использованы натуральные человеческие волосы, а также шерсть яка. Церемония открытия модели для экспозиции проводилась при повышенных мерах безопасности из-за нападения на изваяние Трампа в мадридском музее восковых фигур, совершенного 17 января активисткой движения Femen.