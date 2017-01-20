Роберт Де Ниро и Алек Болдуин выступили на демонстрации против Трампа

Голливудские актеры Роберт Де Ниро, Алек Болдуин и Марк Руффало приняли участие в демонстрации против избранного президента США Дональда Трампа, сообщает The Hollywood Reporter. Акция прошла 19 января в Нью-Йорке.

«Надежда есть. Трамп и Пенс (избранный вице-президент США, — прим. «Ленты.ру») думают, что вы будете покорными. Но у ньюйоркцев есть одна одна особенность: они не подчиняются», — сказал Болдуин, выступая перед собравшимися.

Акция прошла поблизости от небоскреба «Трамп-тауэр», принадлежащего избранному президенту. В ней также приняли участие мэр Нью-Йорка Билл Де Блазио, режиссер Майкл Мур и другие.

Алек Болдуин известен разнообразными пародиями на Трампа.

20 января в Вашингтоне состоится инаугурация 45-го президента США Дональда Трампа. Выборы президента прошли в США 8 ноября 2016 году. Представитель Республиканской партииТрамп победил свою главную соперницу — демократа Хиллари Клинтон.