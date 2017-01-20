Пожар в московском НИИ имени Бурденко потушен

Пожар на крыше московского научно-исследовательского института нейрохирургии имени Бурденко ликвидирован. Об этом в пресс-службе ГУ МЧС по Москве сообщили РИА Новости в пятницу, 20 января.

По словам собеседника агентства, возгорание площадью 40 квадратных метров было потушено в 19:55.

Пострадавших в результате пожара нет. 226 пациентов и 75 сотрудников клиники были эвакуированы из горящего здания и размещены в других корпусах. Проводится проливка и разбор сгоревших конструкций.

Информация о возгорании появилась около 19:00. Сообщалось, что загорелся утеплитель кровли. В тушении приняли участие 63 сотрудника МЧС. Источник в экстренных службах сообщил, что во время пожара в одном из помещений на 13 этаже продолжалась операция.

НИИ нейрохирургии было создано в Москве в 1932 году по инициативе основоположника этого направления медицины в СССР Николая Бурденко, именем которого институт позже был назван.