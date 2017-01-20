На Церере нашли инопланетные элементы

Французские и американские планетологи определили происхождение поверхности крупнейшего небесного тела в поясе астероидов, расположенного между орбитами Марса и Юпитера, — карликовой планеты Церера. Соответствующее исследование опубликовано в The Astronomical Journal, кратко о нем сообщает НАСА.

Ученые пришли к выводу, что поверхность Цереры бедна углеродом и, с другой стороны, примерно пятая ее часть состоит из силикатов. Последние попали на карликовую планету, как полагают специалисты, в результате падения на небесное тело астероидов, предположительно, относящихся к семейству Эос.

Иллюстрация: Pierre Vernazza / LAM–CNRS / AMU

Материалы по теме Живой Плутон Что узнала станция New Horizons об окраинах Солнечной системы

К своим выводам ученые пришли, проведя с помощью обсерватории SOFIA (Stratospheric Observatory for Infrared Astronomy) исследование карликовой планеты. Церера стала третьим небесным телом, после Япета (спутника Сатурна) и Харона (луны Плутона), значительная часть поверхности которого сформирована внешней материей.

Церера открыта в 1801 году итальянцем Джузеппе Пиацци и названа в честь древнеримской богини плодородия. Диаметр космического объекта составляет примерно 940 километров, что делает его самым крупным небесным телом в поясе астероидов между орбитами Марса и Юпитера.