Черных курильщиков у Марианской впадины показали на видео

Ученые из Института океанологии Шмидта в Калифорнии изучили гидротермальные источники, расположенные поблизости от Марианской впадины, с помощью телеуправляемого подводного аппарата SuBastian. Океанологи управляли зондом с научно-исследовательского судна Falkor. Видео, в котором запечатлены морские животные, опубликовано на сайте Gizmodo.

Высота черных курильщиков достигает нескольких десятков метров. Они извергают горячую геотермальную воду, температура которой составляет примерно 400 градусов Цельсия. Здесь, на глубине около четырех километров, обитают крабы, креветки и морские блюдечки. Эти живые организмы живут за счет химической энергии, поступающей из-под дна океана, поскольку солнечные лучи, необходимые для фотосинтеза, на эту глубину не проникают.