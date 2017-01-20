Российским военным предложили модернизированные беспилотники «Форпост»

С 2019 года Уральский завод гражданской авиации (УЗГА) будет готов поставлять военным модернизированный беспилотный комплекс «Форпост», целиком выполненный на элементной базе российского производства. Об этом, как сообщает ТАСС, доложили министру обороны Сергею Шойгу представители предприятия.

Ранее, в апреле 2016 года, замминистра обороны Юрий Борисов заявил, что в ближайшие 5-10 лет военные готовы купить около 30 комплексов «Форпост».

«Форпост» представляет собой лицензионную копию беспилотника Searcher Mk II, разработанного израильской компанией IAI в 1998 году. В апреле 2009 года в Израиле были закуплены в ознакомительных целях две машины типа Searcher Mk II за 12 миллионов долларов.

В 2011 году Минобороны заказало на УЗГА сборку 10 комплексов «Форпост» за 9 миллиардов рублей. В каждый комплекс входит наземная станция управления и три беспилотника. Первый полет российская версия машины совершила в 2012 году на нижнетагильском полигоне Старатель, первый серийный комплекс передали военным в 2014 году.

Комплекс «Форпост» предназначен для воздушной разведки объектов противника и выдачи данных для целеуказания ударным средствам. Максимальная взлетная масса беспилотника 454 килограмма, длина 5,85 метра, размах крыльев 8,55 метра, максимальная скорость 204 километра в час, потолок 5797 метров.

Машина несет многофункциональную систему видеонаблюдения и инфракрасную камеру с матрицей высокого разрешения. В перспективе предполагается оснащение беспилотников аппаратурой радиотехнической разведки (включая радары бокового обзора) и лазерным дальномером-целеуказателем.