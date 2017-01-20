Китай предложил иностранным дипломатам прогулку по тюрьмам

Руководитель координационной группы ЦК Компартии Китая по поимке беглых коррупционеров Лю Цзяньчао предложил иностранным дипломатам экскурсии в тюрьмы, чтобы они могли убедиться в том, что экстрадированные в КНР преступники содержатся в подобающих условиях. Об этом сообщает Reuters.

Соответствующее заявление Лю сделал на встрече с главами иностранных посольств и консульств. Как отмечает агентство, мероприятие было организовано центральной комиссией КПК по проверке дисциплины, на нем присутствовали представители 113 дипмиссий и 13 международных организаций.

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На встрече выступил также зампред комиссии У Юйлян, который напомнил иностранным дипломатам, что выдачи беглых коррупционеров требуют не только китайские законы, но и законодательство других стран. На мероприятии были также озвучены последние результаты кампании по экстрадиции: за 2016 год Пекину удалось вернуть в казну 2,3 миллиарда юаней (334 миллиона долларов).

В апреле 2015 года Пекин начал кампанию Sky Net, цель которой — привлечение к ответственности подозреваемых в коррупции чиновников, сбежавших за границу. Китайские власти опубликовали список 100 самых разыскиваемых коррупционеров, проживающих за рубежом. По подсчетам следователей, в общей сложности они ограбили КНР на 800 миллиардов юаней (более 126 миллиардов долларов). Всего с конца 2014 года в КНР были возвращены более 950 человек, обвиняемых во взяточничестве, но многие до сих пор скрываются за границей: власти западных стран отказываются выдавать их, ссылаясь на неподобающие условия содержания в китайских тюрьмах.