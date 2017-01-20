Хакеры хакнули хакерский форум

Злоумышленники атаковали хакерский форум Darkode и украли информацию об учетных записях пользователей. Об этом сообщает Motherboard.

Форум оказался копией в прошлом влиятельной площадки, закрытой в 2015 году после расследования ФБР. Считается, что на старой версии Darkode одни из самых профессиональных хакеров обсуждали различные уязвимости и вредоносные программы.

«Дорогие фейки Darkode, желающие стать великими, мы завладели вашим форумом. Ваши админы ужасные», — говорилось в сообщении взломщиков.

Неизвестные атаковали площадку, которая, как оказалось, не обеспечила пользователям должную безопасность. Мошенникам удалось похитить информацию, содержащую имена юзеров, адреса электронной почты и IP-адреса.

Некоторые посетители форума могли быть вовлечены в незаконную деятельность. Этот факт особенно волнует администраторов ресурса, поскольку полная база данных уже выставлена на продажу и может попасть в руки спецслужб.

В январе итальянская полиция арестовала распространителей вредоносной программы EyePyramid Джулио Оккьонеро (Giulio Occhionero) и его сестру Франческу Марию Оккьонеро (Francesca Maria Occhionero) за взлом компьютеров высокопоставленных политиков и бизнесменов. По данным местных СМИ, Оккьонеро также не скрывал своей принадлежности к местному отделению масонской ложи.