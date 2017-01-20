У китаянки в Шереметьево изъяли коллекцию монет царской России

В московском аэропорту Шереметьево у гражданки Китая, прибывшей из Пекина, изъяли коллекцию монет времен царской России. Их общая стоимость составляет несколько миллионов рублей. Об этом в пятницу, 20 января, сообщает телеканал «360» со ссылкой на руководителя пресс-службы Шереметьевской таможни Татьяну Соколову.

Жительницу КНР остановили при прохождении «зеленого коридора». Ценный груз без сопроводительных документов был найден в ее ручной клади — чемодане. Там находились серебряные денежные знаки времен Петра I, Петра II, Екатерины II, Александра III и Николая II. Китаянка сказала, что везла их в Москву на продажу.

«По предварительному заключению представителя Минкультуры России, данные монеты являются культурными ценностями», — сказала Соколова. Подлинность денежных знаков устанавливают эксперты.