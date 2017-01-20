Франция продала рекордное количество оружия на экспорт

Продажи французской продукции военного назначения в 2016 году побили рекорд, превысив 20 миллиардов евро. Об этом заявил министр обороны Франции Жан-Ив Ле Дриан, пишет Liberation.

«В 2015 году мы достигли исторического объема продаж в 17 миллиардов евро. В 2016 году итоговый баланс еще не подведен, но мы показали новый максимум — заказов сделано более чем на 20 миллиардов евро», — рассказал Ле Дриан.

Министр отметил, что это достижение стало возможным благодаря ряду крупных сделок, среди которых продажа Индии 36 истребителей Rafale (7,8 миллиарда евро) и начало подписания документов по продаже Австралии 12 субмарин типа Shortfin Barracuda Block 1A (общая стоимость еще не законтрактованного полностью проекта оценивается примерно в 40 миллиардов евро).

Среди крупных контрактов, заключенных в 2016 году Францией, также выделяется продажа 30 военно-транспортных вертолетов H225M Caracal в Кувейт на сумму более миллиарда евро.

«Все это создаст десятки тысяч рабочих мест во Франции и гарантирует стратегическую автономию и независимость нашей страны. Качество французского оружия и его применение французской армией на внешних театрах военных действий играют ключевую роль в успехе наших продаж», — подчеркнул Ле Дриан.

Речь в сообщении идет о заключении новых контрактов. Фактическая отгрузка продукции военного назначения из Франции в 2015 году составила 6,2 миллиарда евро (без учета сервисных контрактов, которые оцениваются еще в 1,5-2 миллиарда), что позволяет ей занимать третье место по этому показателю в мире после США и России.