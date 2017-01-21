Мэр Лондона присоединился к женскому маршу против Трампа

Мэр Лондона Садик Хан присоединился к многотысячному маршу протеста против Трампа, который проходит в английской столице. Об этом в субботу, 21 января, сообщает ТАСС.

Демонстранты прошли маршем от посольства США в Лондоне до Трафальгарской площади, скандируя: «Стройте мосты, а не стены». Некоторые из них несли плакаты с надписями «Остановите Трампа», «Нет расизму, нет Трампу».

В акции также приняли участие британская актриса Ребекка Холл, депутаты от Лейбористской партии Иветт Купер и Харриет Харман. Всего, по данным организаторов, к маршу присоединились около 80 тысяч человек.

Акции протеста против Трампа прошли по всей Великобритании, а также в других странах. В Хельсинки и Стокгольме протестующие вышли на митинг. По данным агентства Reuters, женские марши прошли или пройдут по всему миру, в частности в Берлине, Париже, Риме, Вене, Женеве, Амстердаме, Найроби, Сиднее, Мельбурне и Токио. Марш протеста прошел в Вашингтоне, а в Канаде состоялась многотысячная акция в его поддержу.

