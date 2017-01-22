В США рассказали о грозящих годах тюрьмы протестовавшим против Трампа

Большинству задержанных во время протестов против в день инаугурации президента США будут предъявлены обвинения в участии в массовых беспорядках, что является уголовным преступлением. Об этом заявили в офисе прокурора США, передает CBS News.

По приблизительным подсчетам были задержаны около 230 человек, все они отпущены без залога с обязательством явиться в суд в феврале, когда начнутся разбирательства по этим делам. По информации собеседников телеканала, участие в массовых беспорядках предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет и штраф в размере до 250 тысяч долларов.

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В то же время одно заседание по делам задержанных во время протестов уже состоялось 21 января. В Верховном суде рассматривалось дело десяти человек. Адвокат обвиняемых не признал их вину, и заседание, по данным телеканала, завершилось тем, что судья «выпустил всех [задержанных] на свободу при условии, что они не будут повторно арестованы в Колумбии (административный округ США — прим. «Ленты.ру»)».

20 января в Вашингтоне состоялась инаугурация Дональда Трампа. В тот же день по всей стране прошли протесты, в которых, как передает «Интерфакс», приняли участие около одного миллиона человек. Самая массовая демонстрация прошла в Вашингтоне, в ней участвовали 597 тысяч человек.

