Отряд кораблей Тихоокеанского флота прибыл в Японию на учения

Отряд кораблей российского Тихоокеанского флота прибыл в субботу, 21 января, с визитом в японский порт Майдзуру; запланированы совместные учения с морскими силами самообороны Японии. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.

В составе отряда — большой противолодочный корабль (БПК) «Адмирал Трибуц» и большой морской танкер «Борис Бутома».

«Во время захода руководители похода встретятся с мэром города и представителями военно-морских сил Японии», — рассказали в пресс-службе.

В рамках визита предусмотрено проведение совместного учения SAREX (Search and Rescue Exercise), посвященного спасению терпящих бедствие на море.

Отряд вышел в дальний поход в октябре 2016 года. За это время корабли побывали в Индонезии, Таиланде, Индии, Филиппинах и Южной Корее. В середине декабря 2016-го корабли участвовали в совместных российско-индийских военно-морских учениях Indra Navy 2016 в Бенгальском заливе.