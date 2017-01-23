Глава службы экономической безопасности ФСБ вошел в набсовет «Росатома»

Руководитель Cлужбы экономической безопасности ФСБ Сергей Королев вошел в состав наблюдательного совета «Росатома». Об этом сообщается в указе президента России, опубликованном на официальном портале правовой информации.

В набсовет также назначены первый замглавы президентской администрации, бывший гендиректор корпорации Сергей Кириенко, министр энергетики Александр Новак, замглавы аппарата правительства Игорь Боровков, начальник государственно-правового управления президента Лариса Брычева, полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев, помощник президента Юрий Ушаков и зампред Внешэкономбанка Андрей Клепач. В документе отмечается, что в совет также входит глава «Росатома» Алексей Лихачев.

Покинут орган управления полномочный представитель президента России в контактной группе на Украине Борис Грызлов и топ-менеджер госкорпорации Юрий Яковлев.

Последний входил в наблюдательный совет корпорации с момента ее учреждения в 2007 году, с 1976 по 2016 год работал на оперативных и руководящих должностях в органах госбезопасности, в частности возглавлял службу экономической безопасности. В октябре 2016 года Яковлев был назначен заместителем гендиректора «Росатома» по госполитике в области безопасности при использовании атомной энергии в оборонных целях.

В настоящее время российская госкорпорация «Росатом» объединяет около 400 предприятий и научных организаций. У компании первое место в мире по количеству одновременно сооружаемых АЭС за рубежом, второе — по запасам урана и третье — по объему его добычи.