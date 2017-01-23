Андрей Богинский начал работу в «Вертолетах России»

Андрей Богинский приступил к обязанностям руководителя холдинга «Вертолеты России», входящего в госкорпорацию «Ростех». Об этом сообщается в пресс-релизе компании, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в понедельник, 23 января.

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«Сегодня "Вертолеты России" являются одной из ведущих компаний на глобальном рынке вертолетостроения. Наша задача на ближайшее время — сделать упор на разработку новых продуктов и повышение качества послепродажного обслуживания. В частности, необходимо создать такую систему сервисных услуг, которая будет соответствовать лучшим мировым практикам», — заявил Богинский.

В феврале 2015 года Богинский был назначен заместителем министра промышленности и торговли России. С мая 2012 года занимал должность директора Департамента авиационной промышленности Министерства промышленности и торговли. С 2010 по 2012 год — заместитель генерального директора по экономике и финансам ФГУП «Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Жуковского» (ЦАГИ).

10 января бывший глава «Вертолетов России» Александр Михеев вступил в должность генерального директора «Рособоронэкспорта». Решение о назначении Михеева было принято 26 декабря.