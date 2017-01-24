В Москве заочно арестован бывший генерал таможни

Мещанский районный суд Москвы во вторник, 24 января, вынес решение о заочном аресте бывшего начальника Внуковской таможни генерал-майора таможенной службы Юрия Шебуняева. Об этом «Ленте.ру» сообщила Татьяна Морозова, старший помощник руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) Следственного комитета.

Он находится в международном розыске.

Морозова уточнила, что ходатайство об аресте было подано в суд в рамках расследования дела о превышении должностных полномочий. Обвинения уже предъявлены бывшим офицерам таможни Роману Курзенкову, Михаилу Фасту, Алексею Плитину и Игорю Кудряшову.

По версии следствия, предполагаемые соучастники организовали канал по незаконному ввозу пассажирами коммерческих партий товаров через «зеленый коридор» таможенного поста аэропорт Внуково.

В августе 2016 года Шебуняеву было заочно предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий, и он был объявлен в международный розыск

Ранее, в апреле, было возбуждено уголовное дело по результатам оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками ФСБ. Тогда сообщалось о сговоре российских таможенников и турецких контрабандистов.