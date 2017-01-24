Раскрыты подробности дополнения к Deus Ex: Mankind Divided

Студия Square Enix представила второе дополнение для игры Deus Ex: Mankind Divided. Оно получило название «Криминальное прошлое» (Criminal Past), говорится на сайте игры.

В аддоне игрокам расскажут о первых миссиях Адама Дженсена в рядах Task Force 29. Таким образом, дополнение станет прологом к Mankind Divided. Протагонист должен будет попасть в тюрьму и найти там информатора, который перестал выходить на связь.

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Релиз дополнения назначен на 23 февраля 2017 года для PlayStation 4, Xbox One и ПК. Цена DLC на данный момент не названа.

Первое DLC для Deus Ex: Mankind Divided под названием System Rift вышло спустя месяц после релиза игры — 23 сентяря 2016 года. В нем Дженсену необходимо было добыть информацию о компании Santo Group в дата-центре Palisade Blade.