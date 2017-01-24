В Великобритании впервые появились занятия по фитнесу для нудистов

В британском городе Саутгемптон открыли занятия по фитнесу для людей, которые предпочитают тренироваться обнаженными. Об этом сообщает Daily Mail.

35-летняя Хелен Смит (Helen Smith) открыла часовые занятия по круговому тренингу для 10 энтузиастов в возрасте от 33 до 70 лет. «Основная польза от занятий голышом в том, что вы точно видите все движения тренера во время выполнения упражнений», — сказала она. Также среди плюсов британка обозначила, что не нужно стирать одежду после тренировки.

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Смит уверена, что открыла первый подобный проект для нудистов в стране. Для участия в тренировке, спортсменам необходимо зарегистрироваться онлайн и показать свои документы перед занятием.

Ранее в январе сообщалось, что в Великобритании открылась компания Naturist Cleaners, позволяющая вызвать на дом обнаженную уборщицу. Часовая уборка обойдется клиенту в 65 фунтов стерлингов (около 4800 рублей). Дополнительное время оплачивается по 55 фунтов стерлингов (около 4000 рублей) за час.