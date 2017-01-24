Грэма Филлипса выставили из парламента Великобритании за вопрос об Украине

Стрингера Грэма Филлипса вывели из британского парламента во время встречи, посвященной 25-летию установления дипломатических отношений между Великобританией и Украиной. Видео инцидента блогер опубликовал на своем канале на YouTube.

Во время выступления члена парламента сэра Джеральда Ховарта Филлипс резко встал и спросил, будет ли подниматься тема обстрелов Донбасса украинскими военными и гибель местного населения. Он также заявил, что у него есть доказательства массовых убийств мирных жителей бойцами ВСУ. Гости и организаторы мероприятия потребовали от охраны вывести блогера из помещения.

В сентябре 2016 года посол Украины в Великобритании обратилась к властям Соединенного Королевства с просьбой лишить Филлипса документов, дающих право выезда за границу. Глава диппредставительства упрекнула его в необъективности и обвинила в неподобающем для журналиста поведении. Незадолго до этого пользователи Facebook направили обращение с аналогичным требованием премьер-министру страны Терезе Мэй.