Туристам предложили путешествие по Южной Америке за 44 тысячи долларов

Британская турфирма Prestige Holidays предложила путешествие по Южной Америке стоимостью почти 44 тысячи долларов с человека. Об этом сообщается на сайте компании.

Материалы по теме Пошли работу — и в путь 10 шагов к тому, чтобы бросить все и отправиться в путешествие

Тур стартует 6 ноября и продлится 21 день. Первым пунктом маршрута станет Рио-де-Жанейро. После этого отдыхающие отправятся к водопадам Игуасу на границе Бразилии и Аргентины.

Путешественники также побывают в Буэнос-Айресе, на Фолклендских островах, Острове Пасхи (Чили), в древнем городе Мачу-Пикчу в Перу и на Галапагосских островах в Эквадоре. Завершится поездка визитом в кубинскую столицу Гавана.

Туристов будут перевозить на частном самолете и размещать в пятизвездочных отелях. Кроме того, с ними встретится известный британский путешественник Ранульф Файнс, который поделится с отдыхающими историями о своих экспедициях.

