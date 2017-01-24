В погребенном под лавиной итальянском отеле нашли трех живых щенков

Спасатели обнаружили трех живых щенков под завалами итальянского отеля Rigopiano, погребенного под снежной лавиной. Это, по их мнению, дает надежду, что в разрушенном здании еще остаются выжившие люди, сообщает BBC News. Поисковая операция продолжается.

По данным на 24 января, на месте схода лавины на гостиницу найдены тела 14 погибших, еще 15 человек числятся пропавшими без вести, передает агентство ANSA.

Лавина накрыла отель Rigopiano 18 января, на него сошло около 120 тысяч тонн снега. В этот момент внутри находились 40 человек. Причиной обрушения снежных масс стала серия подземных толчков, произошедших в районе горного массива Гран-Сассо-д'Италия. Три землетрясения магнитудой от 5,3 до 5,5 были зафиксированы утром того же дня.