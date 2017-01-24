На месте схода лавины в Италии обнаружены еще трое погибших

На месте схода лавины на отель «Ригопьяно» в Италии обнаружены еще трое погибших. Общее число жертв, таким образом, возросло до 12. Об этом сообщает Deutsche Welle.

При этом, как отмечает DW, о судьбе еще 17 человек данных пока нет. Спасти удалось лишь девятерых. 23 января пожарным удалось пробить одну из стен отеля, что дало надежду на обнаружение других пострадавших.

За несколько часов до схода лавины хозяин отеля Бруно ди Томмазо, который в тот момент был на Адриатическом море, направил властям срочное письмо с просьбой расчистить дорогу, чтобы постояльцы и персонал смогли эвакуироваться.

Снежная лавина накрыла «Ригопьяно» 18 января, на гостиницу сошло 120 тысяч тонн снега. В этот момент внутри находились 40 человек. Причиной обрушения снежных масс стала серия подземных толчков, произошедших в районе горного массива Гран-Сассо-д'Италия. Три землетрясения магнитудой от 5,3 до 5,5 были зафиксированы в тот же день утром.