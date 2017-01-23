Итальянские спасатели проигнорировали первые сообщения о сходе лавины на отель

Диспетчеры итальянских экстренных служб проигнорировали первые сообщения о сходе лавины на отель «Ригопьяно» в итальянской провинции Пескара. Об этом сообщает Rai News.

Как объяснили в администрации региона, в момент схода снега диспетчерам приходилось принимать сотни звонков от людей из разных районов с просьбой о помощи, так как незадолго до этого в стране произошла серия землетрясений.

Управляющий гостиницы за несколько часов до трагедии отправил электронное письмо, в котором написал об угрожающей обстановке. В частности, менеджер указывал, что из здания никто не может выбраться из-за двухметровых сугробов, топлива для дизель-генератора остается лишь на сутки, телефонная связь нарушена.

Он уточнил, что своими силами — при помощи лопат и небольшого снегоочистителя удалось расчистить небольшую площадку перед зданием, однако дороги блокированы снегом. В этой связи управляющий просил оказать экстренную помощь и эвакуировать постояльцев.

В связи с этими обстоятельствами прокуратура Италии открыла предварительное расследование. Правоохранительным органам также предстоит выяснить, насколько гостиница соответствовала техническим требованиям безопасности и не находилась ли она на лавиноопасном направлении.

Снежная лавина накрыла «Ригопьяно» 18 января. В этот момент в отеле находились 40 человек. В ходе спасательной операции были обнаружены тела семи погибших, 10 человек удалось извлечь из-под завалов живыми. Остальные постояльцы гостиницы считаются пропавшими без вести. Причиной обрушения снега стала серия подземных толчков, произошедших в районе горного массива Гран-Сассо-д'Италия. Три землетрясения магнитудой от 5,3 до 5,5 были зафиксированы в тот же день утром.