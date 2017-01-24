Главврач кемеровской скорой уволен из-за родившей дома на Новый год женщины

Главный врач Кемеровской клинической станции скорой медицинской помощи Евгений Аверьянов уволен после того, как жительница города родила дома в новогоднюю ночь, не дождавшись прибытия врачей. Соответствующее решение принял глава региона Аман Тулеев, сообщается во вторник, 24 января, на сайте областной администрации.

«Губернатор считает, что служба скорой помощи сработала возмутительно непрофессионально. Тем более во время новогодних праздников в регионе был объявлен усиленный режим работы всех оперативных служб. В том числе учреждениям здравоохранения было поручено работать с максимальной готовностью все каникулы, а главным врачам — лично следить за работой медицинских учреждений», — говорится в сообщении.

По факту случившегося также проводится прокурорская проверка.

Инцидент произошел в ночь на 1 января. У женщины начались преждевременные роды, и примерно в 05:00 она вызвала скорую помощь. Бригада медиков, однако, прибыла лишь спустя два часа, когда роды уже закончились. Мать и ребенка увезли в областную детскую клиническую больницу. До 23 января девочка находилась в реанимации, сейчас она переведена в отделение патологии новорожденных.

В областном департаменте охраны здоровья населения задержку врачей объяснили тем, что машина сломалась по дороге на вызов. «Данные о необходимости заменить бригаду и послать на вызов другую машину не были внесены в компьютер одним фельдшером, а второй диспетчер, к которому поступил повторный вызов, был уверен, что скорая едет к роженице», — отмечается на сайте администрации Кемеровской области.