Умерла многократная лауреатка «Золотого глобуса» и «Эмми» Мэри Тайлер Мур

Известная в прошлом американская актриса Мэри Тайлер Мур (Mary Tyler Moore) умерла на 81-м году жизни. Об этом в среду, 25 января, сообщает Reuters со ссылкой на ее представителя Мару Баксбаум.

Мур скончалась в больнице одного из городов (конкретное название не приводится) в штате Коннектикут, США, в ее последние минуты рядом с ней находились муж и близкие.

Ранее в среду американские СМИ сообщили о госпитализации кинозвезды в тяжелом состоянии.

Известность актрисе принесли съемки в сериале 1960-х годов «Шоу Дика Ван Дайка», за него она получили две премии «Эмми» и один «Золотой глобус». В 1970-е к актрисе пришел еще больше успех в связи с участием в комедийном шоу «Мэри Тайлер Мур».

Всего за свою актерскую карьеру Мур снялась в 60 фильмах и сериалах, ее мастерство было отмечено семью премиями «Эмми», тремя «Золотыми глобусами», двумя «Тони», четырьмя наградами «Народный выбор», кроме того, артистка была один раз номинирована на «Оскар».

В 1992 году у Мур появилась собственная звезда на «Голливудской аллее славы», а в 2012 году она была удостоена почетной награды Гильдии киноактеров США за профессиональные достижения.