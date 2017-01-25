Филиппины попросят США убрать беглого лидера коммунистов из списка террористов

Манила попросит Вашингтон исключить беглого лидера филиппинских коммунистов из списка террористов. Об этом сообщает Reuters.

«Правительство Филиппин будет рекомендовать президенту США исключить лидера Компартии Филиппин Сисона из перечня международных террористов, — заявил Сильвестре Белло, отвечающий за переговоры Манилы с коммунистическими партизанами. — Это необходимо, чтобы он смог вернуться на Филиппины без риска быть арестованным».

Хосе Мария Сисон, основатель и лидер Компартии Филиппин и ее вооруженного крыла — Новой народной армии (ННА), покинул страну более 30 лет назад. С тех пор он проживает в Нидерландах, опасаясь вернуться на родину из-за того, что в 2002 году США включили его в список террористов, тем самым фактически заблокировав ему возможность пользоваться воздушным транспортом под собственным именем.

Во время предвыборной кампании нынешний президент Родриго Дутерте установил контакт с Сисоном, который некогда был его лицейским преподавателем, и добился от него обещания, что ННА откажется от вооруженной борьбы, если он будет баллотироваться на пост президента. Сисон и Дутерте согласились встретиться в любой нейтральной азиатской стране, позже Дутерте пригласил бывшего учителя на Филиппины.

Новая народная армия, стоящая на маоистских позициях, в течение почти 50 лет ведет вооруженную борьбу с филиппинскими властями. Под контролем партизан находятся районы на востоке и юге Филиппин. За время противостояния погибли около 40 тысяч человек.