Залезающая в бутылку монгольская конторсионистка выступила в Великобритании

Монгольская конторсионистка, научившаяся умещаться в бутылке, приехала на гастроли в Великобританию. Об этом сообщает издание Daily Record.

Выступление 22-летней гимнастки по имени Одка состояло из двух частей. Сначала девушка сложилась втрое и залезла в большой сосуд с узким горлышком. Затем она выбралась оттуда, встала на руки, взяла ногами лук и без промаха выстрелила из него в мишень.

Одка рассказала, что решила заняться конторсией в 11 лет. Она тренировалась шесть дней в неделю после школьных занятий под руководством собственной тети, которая владеет этим ремеслом. «Сейчас ей 35, но она все еще может залезть в бутылку», — говорит девушка.

В 15 лет Одка впервые отправилась на трехмесячные гастроли с турецким цирком. Она работала во время каникул, а когда выступления совпадали с учебным годом, брала с собой учителя. Сейчас конторсионистка гастролирует по Великобритании с труппой Cirque Berserk.

В 2016 году сообщалось, что уроженка китайской провинции Аньхой приняла участие в фотосессии, в которой показала свои навыки. За способность изгибать тело, принимая необычные позы, газета назвала ее «самой гибкой женщиной страны».