D-Wave Systems продали свой квантовый компьютер четвертого поколения

D-Wave Systems анонсировали выпуск коммерческой версии квантового компьютера четвертого поколения D-Wave 2000Q. Фирма также объявила первого покупателя нового устройства, которым стала специализирующаяся в области кибербезопасности компания TDS (Temporal Defense Systems).

По сравнению с предыдущим поколением компьютеров D-Wave 2X, в новом устройстве в два раза больше кубитов, а его производительность выросла в тысячу раз. Как и остальные компьютеры D-Wave Systems, аппарат предназначен для решения специальных задач оптимизации.

Прототип нового квантового компьютера D-Wave Systems представили в сентябре 2016 года на специализированной конференции в Сан-Франциско (США). То обстоятельство, что устройства компании пригодны лишь для решения узкого класса задач, не позволяет, по мнению ряда ученых, считать их полноценными квантовыми компьютерами.

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Это не мешает, например, Google и НАСА, проявлять заинтересованность в технологиях канадской D-Wave Systems, которая в настоящее время является единственной в мире компанией, продающей создаваемые ею же квантовые компьютеры.

Квантовый компьютер, в отличие от классического, работает на основе законов квантовой механики, поскольку вычисления в нем производятся с использованием кубитов — квантовых аналогов классических битов.