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Названы причины загадочного взрыва звезды

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Астрофизики из Северо-западного университета в США предложили возможное объяснение необычной сверхновой SN 2014C, которая не вписывается в современную классификацию. Согласно их гипотезе, вспышка была вызвана тем, что погибшая звезда-предшественник входила в состав двойной системы. Статья ученых опубликована в The Astrophysical Journal.

К концу своей жизни звезды, как правило, исчерпывают содержащийся в них водород (H), превращая его в гелий и другие более тяжелые элементы. Если сверхмассивная звезда перед взрывом полностью выработала H, то сверхновая, в которую она превратится, относится к первому типу. В редких случаях водород все же может присутствовать в звезде во время вспышки. Такую сверхновую относят ко второму типу.

Астрономы, наблюдая за SN 2014C, удаленной от Земли на 36-46 миллионов световых лет, обнаружили, что она перешла от одного типа к другому. Такую трансформацию было невозможно объяснить с помощью существующих моделей, поэтому исследователи тщательно изучили оставшиеся после вспышки облака газа. Оказалось, что за сотни лет перед своим взрывом звезда уже начала выпускать большие объемы водорода.

Ученые считают, что эти выбросы происходили из-за того, что предшественник сверхновой входил в двойную систему, то есть имел звезду-компаньона. Однако возможно и другое объяснение, заключающееся в том, что причиной выделения водорода были нестабильные ядерные реакции.

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