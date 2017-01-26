Ровер сфотографировал луну с поверхности Марса

Находящийся на поверхности Марса ровер Opportunity сделал снимки Деймоса — одного из двух спутников данной планеты. Три фотографии, из которых НАСА составило анимацию, доступны на сайте агентства.

Снимки сделаны 14 января 2017 года панорамной камерой Opportunity, который к тому времени находился на планете 4212-е марсианские сутки. На представленной НАСА анимации яркость Деймоса уменьшена. Таким образом фоторедакторы постарались лучше показать звезды на ночном небе.

Изображение: NASA

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Ровер НАСА Opportunity запущен к Марсу 7 июля 2003 года при помощи ракеты-носителя Delta II с космодрома на мысе Канаверал во Флориде. На планете аппарат оказался 25 января 2004 года. Предполагалось, что он проработает на поверхности Красной планеты 90 суток, однако он продолжает функционировать до сих пор.

Это второй марсоход, запущенный НАСА в рамках программы Mars Exploration Rover. Его управлением занимается Лаборатория реактивного движения в Пасадине. Основным успехом миссии считается обнаружение на Марсе пресной воды.