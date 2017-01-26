Направивший пистолет на водителя удмуртский гаишник попал на видео

Видео: 360tv.ru

Министр внутренних дел по Удмуртии Александр Первухин назначил служебную проверку в связи с информацией о том, что инспектор ДПС якобы направил пистолет на водителя, остановленного им на трассе. Об этом в четверг, 26 января, сообщает ИА «Удмуртия». Телеканал «360» опубликовал видеозапись произошедшего.

Инцидент произошел 4 января на трассе Ижевск — Воткинск, передает агентство. Водитель остановленного сотрудником ДПС автомобиля отказался предъявить документы. Как следует из видео, после этого полицейский направил ему в лицо пистолет.

«Непредъявление документов образует состав административного нарушения, предусмотренного статьей 19.3 КоАП ["Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции"]», — прокомментировал начальник Управления ГИБДД МВД по Удмуртии Александр Коробейников.

В отношении водителя были составлены административные протоколы за выезд на встречную полосу и нечитаемые государственные номера.