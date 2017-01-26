Раскрыты особенности нового «убийцы» iPhone от Google

Второе поколение смартфонов Google Pixel получит полную защиту от воды. Об этом рассказал в своем Twitter главный редактор 9to5Google Стивен Холл (Stephen Hall) со ссылкой на источник из команды разработчиков

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Сотрудник компании в разговоре с Холлом сказал, что влагозащита «совершенно точно будет в новом поколении Pixel». По его словам, ее хотели добавить еще в первое поколение «гуглофонов», однако из-за нехватки времени не успели реализовать.

Также другой источник из Китая опубликовал изображения якобы Pixel 2 и рассказал о некоторых особенностях аппарата. Если верить изображениям, то у смартфона изменится дизайн, а задняя крышка будет выполнена из стекла. По слухам, устройство получит однокристальную систему Snapdragon 835 и технологию беспроводной зарядки.

Google представила Pixel и Pixel XL в начале октября. В компании утверждают, что телефоны обладают лучшей камерой на рынке. Специалисты ресурса DxOMark установили ей наивысший рейтинг — 89 баллов. Оба телефона получили процессор Snapdragon 821 и четыре гигабайта оперативной памяти, а также 32/128 гигабайт накопителя. Смартфоны поступили в продажу по цене в 650 долларов за младшую модель и 770 за старшую.