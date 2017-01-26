Министр обороны Украины уволил заснувшего на заседании генерала

Министр обороны Украины Степан Полторак уволил генерала, который заснул на заседании комитета реформ военного ведомства. Об этом в четверг, 26 января, сообщила на своей странице в Facebook советник заминистра обороны Алина Фролова.

«Только что Полторак на заседании комитета реформ уволил генерала, который спал. С формулировкой "о каких реформах может идти речь, если генералы спят"», — написала она.

Имя и должность уволенного не сообщаются, передает издание «Апостроф».

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Ранее в тот же день во Франции министра обороны Франции Жан-Ива Ле Дриана сфотографировали спящим во время теледебатов социалистов. Главу военного ведомства сморил сон в то время, пока в эфире вели дискуссию потенциальные кандидаты в президенты — бывшие премьер Мануэль Вальс и министр образования Бануа Амон, а также ведущая. Ле Дриан сидел в зрительном зале.

В апреле 2016-го генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, который в то время был депутатом Рады, задремал во время приема украинской делегации в Японии. Это произошло, когда президент Украины Петр Порошенко беседовал с японским премьер-министром Синдзо Абэ. Сам Луценко сидел в это время на стуле на заднем ряду.