Москвичкам покажут кабины красоты

В московской универмаге «Цветной» пройдет клиентский день Guerlain Рив Гош. Об этом корреспонденту «Ленты.ру» рассказал представитель пресс-службы марки. Мероприятие запланировано на пятницу, 27 января.

Посетительницы смогут воспользоваться кабинами красоты, получить консультации специалистов марки и сделать макияж. Кроме того, будет проведен розыгрыш приза — клатча Siberique с парфюмерной водой La Petite Robe Noire Intense, помадой и лаком.

Guerlain — один из старейших в мире домов парфюмерии, основанный в 1828 году Пьером Франсуа Паскалем Герленом. Первый женский аромат Guerlain назывался Esprit de Fleurs, Паскаль Герлен создал его в 1829 году для своей жены. Первым мужским ароматом стал одеколон Imperiale, созданный в XIX веке специально для императора Франции Наполеона III.

Всего с момента основания парфюмерный дом создал несколько сотен ароматов. С 1994 года права на использование бренда принадлежат корпорации LVMH.