Генконсульство направило Турции запрос о суде над семью россиянами

Генконсульство России в Стамбуле направило запрос в судебные органы Турции по поводу сообщений местных СМИ о суде над семью россиянами, планировавшими теракты. Об этом РИА Новости рассказал представитель дипмиссии.

По его словам, турецкие власти не информировали российских дипломатов не только о начале судебного процесса, но и о задержании этих лиц.

25 января Hürriyet Daily News сообщила, что в суде Стамбула рассматривается дело девятерых предполагаемых боевиков террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), в том числе семи российских граждан. Их, в частности, обвиняют в подготовке терактов в Стамбуле с использованием беспилотников.

По данных издания, речь идет о Зелимхане Цайсаеве, Азе Белджахоба, Зукре Борчашвили, Салмане Дакаеве, Киури Хацаеве, Бекхаме Алимханове, Хассане Орстхо, Фуате Гюнеше и Фатьме Алтынташ. По данным следствия, подсудимые планировали совершить террористические атаки в июне 2016 года. При обыске у них обнаружили материалы для изготовления «поясов смертников», беспилотники, снимки из зон боевых действий и «песни, прославляющие ИГ».