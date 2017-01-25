Россиян начали судить в Турции за подготовку терактов с помощью самолетиков

В Турции начался судебный процесс над девятью предполагаемыми членами «Исламского государства», среди которых — семеро россиян и двое турков. Они подозреваются в подготовке терактов с помощью радиоуправляемых самолетов, сообщает Hurriyet Daily News.

Согласно обвинительному заключению, боевики занимались сбором данных для определения мест для атак. Нападения от имени ИГ планировалось совершить в Стамбуле в июне 2016-го. Все девять человек были задержаны в рамках операции против членов этой запрещенной в России террористической группировки в июне и июле.

У одного из них — Зелимхана Цайсаева (Zelimkhan Tsaysaev) — нашли связанные с «Исламским государством» документы, а также предметы, необходимые для создания поясов смертника. У других задержанных в телефонах обнаружили фотографии, сделанные в зоне боевых действий, а также восхваляющие ИГ песни.

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Дома у Кюри Хацаева (Kyuri Khatsaev) и Хасана Орстхо (Hassan Orstho) изъяли два радиоуправляемых самолета, способных нести от 17 до 50 килограммов взрывчатки. Установлено, что оружие было переправлено в Стамбул из граничащей с Сирией провинции Шанлыурфа.

Прокурор просил назначить представшим перед судом подозреваемым до 15 лет тюрьмы за участие в вооруженном формировании.

Как сообщил ТАСС генконсул РФ в Стамбуле Андрей Подъелышев, дипломаты не были официально информированы о суде над россиянами. «Мы сами узнали об этом сегодня из прессы. Соответственно наши дипломаты не участвуют в этом процессе», — сказал он.