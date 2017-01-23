Минобороны сообщило о новом авиаударе России и Турции по террористам ИГ

Минобороны сообщило о новой совместной операции ВКС России и ВВС Турции против террористов запрещенной в России группировки «Исламское государство» (ИГ), проведенной 21 января в районе населенного пункта Эль-Баб сирийской провинции Алеппо, передает «Интерфакс»

«К воздушной операции, согласованной с сирийской стороной, привлекались три ударных самолета Воздушно-космических сил России, а также четыре самолета ВВС Турции. Всего было поражено 22 цели», — сказано в сообщении.

С российской стороны были задействованы два фронтовых бомбардировщика Су-24М и один бомбардировщик Су-34. От ВВС Турции — по два F16 и F4.

18 января стало известно, что российская авиагруппа в Сирии и самолеты ВВС Турции нанесли совместный удар по боевикам «Исламского государства» в районе города Эль-Баб.

В операции, согласованной с сирийской стороной, участвовали девять ударных самолетов ВКС России, в том числе четыре Су-24М, четыре Су-25 и один бомбардировщик Су-34, а также восемь самолетов ВВС Турции: четыре F-16 и четыре F-4. Всего было поражено 36 объектов.

Боевые действия в районе Эль-Баба, расположенного северо-восточнее Алеппо, ведутся с декабря 2016 года. Наступление на город, контролируемый боевиками ИГ, ведут отряды оппозиционной Сирийской свободной армии при поддержке турецких военных.