Стамбульский террорист рассказал о своей изначальной цели

Выходец из Узбекистана Абдулгадир Машарипов, расстрелявший посетителей ночного клуба Reina, рассказал о своих изначальных планах. Об этом сообщает The Hurriyet Daily News.

По словам Машарипова, ранее он прошел подготовку в лагере «Аль-Каиды» в Ираке, а позже воевал в Сирии в рядах боевиков «Исламского государства». Один из эмиров приказал ему отправиться в Турцию и осесть там, чтобы в дальнейшем устроить теракт. Машарипов прибыл в страну через Иран и поселился в провинции Конья, где провел несколько месяцев. Незадолго до Нового года он получил новый приказ из Ракки: устроить теракт на площади Таксим. Однако уже на месте террорист обнаружил, что план придется менять.

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«В канун Нового года я отправился на Таксим, но обнаружил, что площадь тщательно охраняется, — рассказал он во время допроса. — Осуществить атаку было просто невозможно. После этого я связался с эмиром и получил новые инструкции — найти любую другую цель в этом районе. Я взял такси и отправился на поиски. Ночной клуб вполне подходил, его охрана была не на высоте, и мы решили остановиться на этом варианте».

В ночь на 1 января Машарипов расстрелял посетителей ночного клуба Reina. Жертвами атаки стали 39 человек, включая гражданку России Нурану Гасанову. Ответственность за теракт взяла на себя запрещенная в России экстремистская группировка «Исламское государство».

По делу о теракте задержаны 40 человек, в том числе граждане России.