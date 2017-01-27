Россияне за полтора года вернули себе 300 миллиардов рублей налогов

Российским гражданам возмещено 297,2 миллиарда рублей в виде налоговых вычетов по доходам за 2014-2015 годы. Об этом сообщает Rambler News Service со ссылкой на данные Федеральной налоговой службы.

Полная статистика у ФНС собрана только на 2014 год, данные за 2015-й ограничиваются 1 августа 2016 года. За это время доходы, предъявленные к вычетам, составили 2,3 триллиона рублей.

Вычетами в связи с покупкой жилья за 2015 год (по имеющейся отчетности) воспользовались более 3 миллионов человек. Бюджет должен выплатить этим гражданам свыше 130 миллиардов рублей. По сравнению с тем же периодом 2015 года, количество обратившихся выросло на 177 тысяч человек, а сумма предъявленных доходов — более чем на 50 миллиардов рублей, или 5,5 процента.

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Объем доходов, предъявленных к социальным вычетам, вырос на 21 процент — с 46 до 56 миллиардов рублей, гражданам возмещено почти 8,6 миллиарда рублей.

Наибольшим спросом среди в этой категории, по данным ФНС, пользуются вычеты за лечение и покупку медикаментов (помимо дорогостоящего лечения). За 2014 год граждане получили 3 миллиарда рублей, по доходам за 2015 год государство должно было выплатить аналогичную сумму. Еще около 74 тысяч человек в 2015 году подали заявления на получение налоговых вычетов за расходы по дорогостоящему лечению. Сумма возмещений — 1,17 миллиарда рублей.

Вычетами по расходам на образование детей в 2015 году (за 2014-й) воспользовались около 410 тысяч человек. Сумма возмещений составит 2 миллиарда рублей. По доходам за 2015 год на такие вычеты подали 296 тысяч человек, которые хотели получить 1,45 миллиарда рублей.

Наименее востребованными среди социальных налоговых возмещений в 2015 году оказались вычеты за благотворительность — на них подали 5,3 тысячи человек.

Налоговый вычет возмещается гражданам в размере 13 процентов от уплаченного налога на доходы физических лиц (НДФЛ).