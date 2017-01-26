Налоговики пообещали усилить контроль за движением денежных средств в Крыму

Федеральная налоговая служба (ФНС) заявила об усилении контроля за движением денежных средств для выявления фактов ухода от налогов компаниями-участниками федеральной целевой программы (ФЦП) «Социально-экономического развитие Крыма и Севастополя до 2020 года», сообщает ТАСС.

По данным ведомства, из более 400 госконтрактов на 326 миллиардов рублей были зарегистрированы только 122, причем лишь половина участников сделок сделали это добровольно — к остальным пришлось применять различные меры принуждения.

В пресс-службе уточнили, что для усиления контроля за движением средств, ФНС и дирекция по управлению программой договорились «об оперативном предоставлении информации о заключаемых контрактах и объемах финансовых средств». Дирекция ФЦП также будет предоставлять налоговым инспекторам доступ к своей информационно-аналитической системе.

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Ежемесячно налоговые органы проверяют строящиеся в рамках программы объекты — Керченский мост, газопровод, водозаборы, медицинские учреждения, исторические памятники. «Это помогает оценить ход освоения средств, определить правильность налогооблагаемой базы. Как результат крымский бюджет дополнительно получил около полумиллиарда рублей налоговых доходов», — оценили в ведомстве.

ФЦП социально-экономического развития Крыма и Севастополя до 2020 года разработана, чтобы модернизировать инженерную, транспортную и социальную инфраструктуру региона. После упразднения Минкрыма в середине июля 2015 года куратором этой программы стало Минэкономразвития РФ. Главными объектами финансирования остаются жизненно важные для Крыма инфраструктурные проекты: федеральная автотрасса «Таврида», автоподход к Керченскому мосту, а также объекты энергетики.

В декабре 2016 года правительство увеличило ее финансирование на 8,7 процента — до 769,5 миллиарда рублей, из них средства федерального бюджета были запланированы на уровне 738,1 миллиарда рублей, деньги из внебюджетных источников — 31,4 миллиарда рублей. По данным Крымских властей, в 2017 году республика может получить для реализации программы более 54 миллиардов рублей.