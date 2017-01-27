Отстраненную за твит о сыне Трампа сотрудницу канала позвали на работу

Автору американского телешоу Saturday Night Live Кэти Рич (Katie Rich) предложили новую работу. Телепродюсер Дэн Хэрмон (Dan Harmon), известный по созданию телесериала «Сообщество» и мультсериала «Рик и Морти», пригласил ее в свою команду через твит.

«Я буду с пониманием относиться ко всем шуткам. Я правда терплю все шутки. Как и ты. А все потому, что мы еще не потеряли наши чертовски умные головы», — написал Хэрмон.

По словам продюсера, он не сомневается, что у Рич не будет проблем с предложениями о работе, но тем не менее он решился начать торги.

Рич временно отстранили от работы над шоу на NBC после шутки о сыне президента США Дональда Трампа, 10-летнем Бэрроне, которую она разместила в Twitter после инаугурации. Рич написала, что мальчик «будет первым в этой стране школьным стрелком на домашнем обучении».

После критики со стороны СМИ и пользователей соцсетей она удалила запись, а в понедельник, 23 января, принесла извинения. «Это было непростительно, и мне так жаль», — отметила Рич.

За Бэррона вступилась 36-летняя Челси Клинтон, дочь Билла и Хиллари Клинтон. Она заявила, что Бэррон «заслуживает шанс, который нужен каждому ребенку, — возможность быть ребенком».