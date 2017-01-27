В Подмосковье арестовали укравших сумку с семью килограммами золота

В Подмосковье заключены под стражу четверо приезжих с Северного Кавказа, которые подозреваются в серии краж и грабежей на общую сумму 12 миллионов рублей. Об этом в пятницу, 27 января, сообщает телеканал «360» со ссылкой на ГУ МВД по региону.

В частности, в деревне Никулино (Подольский район) они, по данным следствия, украли полуфабрикаты золотых изделий общим весом 7,5 килограмма и стоимостью 10 миллионов рублей. С этой целью ночью подозреваемые прокололи колесо припаркованного автомобиля и стали ждать хозяина. Утром мужчина сел в машину, положил в нее сумку с драгоценностями и отправился в путь, а подозреваемые поехали за ним. Примерно через 200 метров водитель вышел осмотреть колесо. В этот момент подозреваемые сели в его машину и угнали ее вместе с ценным грузом.

Кроме того, на счету подозреваемых три квартирные кражи в Дмитрове, одна — в Истре и угон автомобиля в Одинцовском районе. Им грозит до 12 лет лишения свободы по статьям «Кража» и «Грабеж» УК РФ.