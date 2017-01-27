Капитализация Microsoft выросла до 17-летнего максимума

Акции корпорации Microsoft Corp. в ходе торгов пятницы, 27 января, подорожали на 2,5 процента, благодаря чему капитализация компании достигла максимума за последние 17 лет, превысив отметку в 500 миллиардов долларов. Об этом сообщает ресурс Geekwire.

Причиной роста стоимости ценных бумаг гиганта до отметки в 65,85 доллара за акцию стала опубликованная днем ранее отчетность за последний квартал 2016 года, которая оказалась лучше прогнозов аналитиков.

Скорректированная прибыль компании по итогам октября-декабря составила 84 цента на акцию при выручке в 25,8 миллиарда долларов. Аналитики в среднем прогнозировали прибыль на уровне 79 центов на акцию, выручку в объеме 25,3 миллиарда долларов.

В настоящее время капитализация Apple, самой дорогой компании мира, оценивается в 650 миллиардов долларов, Alphabet (материнская структура Google) — в 590 миллиардов долларов, Microsoft занимает третье место. В пятерку самых дорогих входят также инвесткомпания Уоррена Баффета Berkshire Hathaway (408 миллиардов долларов) и Amazon (около 400 миллиардов долларов).