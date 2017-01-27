Ограбивший банк с помощью зажигалки и шокера челябинец получил 8,5 лет колонии

Жителя Челябинска, трижды грабившего один и тот же банк с помощью зажигалки и электрошокера, приговорили к 8,5 годам заключения. Об этом в пятницу, 27 января, сообщается на сайте региональной прокуратуры.

«Суд согласился с обоснованной позицией государственного обвинителя и назначил [Николаю] Дрожжину наказание в виде восьми лет и шести месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», — говорится в пресс-релизе.

По данным следствия, в декабре 2014 года мужчина, скрывая лицо шарфом, ворвался в банк на улице Доватора. Угрожая администратору электрошокером, он похитил из кассы свыше полумиллиона рублей.

В октябре 2015-го злоумышленник снова совершил налет на кредитное учреждение, вооружившись зажигалкой, выглядевшей как пистолет. Добычей преступника стали чуть более 300 рублей, которые он бросил на месте преступления. Мужчину задержали во время третьего нападения в октябре 2016 года.

«С целью хищения стоящей на столе инкассаторской сумки с находящимися в ней денежными средствами в сумме свыше пяти миллионов рублей Дрожжин дважды нанес удары электрошокером охраннику банка, после чего был задержан клиентом банка», — уточнили в прокуратуре Челябинской области.