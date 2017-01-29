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Переехавший в трейлер из страха перед землетрясениями итальянец умер от инфаркта

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Итальянец, из страха перед землетрясениями на время переселившийся в трейлер, умер во время сильных холодов от инфаркта. Об этом в субботу, 28 января, сообщает телеканал Rainews24.

52-летний Бруно Анцуини (Bruno Anzuini), сотрудник муниципалитета деревушки Монтереале (Montereale), решил ночевать в припаркованном возле дома трейлере после того, как 18 января поблизости началась серия подземных толчков. Вместе с ним в трейлер перебрались жена, 12-летняя дочь и теща.

В ночь на 27 ноября температура воздуха упала до минус 17 градусов, при этом семья не могла уснуть в плохо отапливаемом фургоне. Около часа ночи мужчине внезапно стало плохо. Супруга вызвала скорую помощь, прибывшие медики застали Анцуини в критическом состоянии и попытались реанимировать его, однако по пути в больницу он умер от сердечного приступа.

По словам мэра поселения Массимилиано Джорджи, недомогание могло быть спровоцировано сильным морозом. «Для нас смерть Бруно Анцуини — трагедия, но это вызывает у меня большой гнев, потому что он стал жертвой землетрясения. Да, он был болен, но напряжение этих дней, тот факт, что он спал в трейлере, сильные морозы... Я не могу отделаться от мысли, что именно это убило его», — заявил градоначальник.

После случившегося семья Анцуини покинула трейлер, который остался стоять на прежнем месте. По словам мэра, Монтереале фактически заброшен. Из-за страха перед новыми землетрясениями практически никто из жителей не спит в своих домах, ни один магазин не работает, а в 17:00 улицы пусты как ночью.

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