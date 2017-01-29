Двое мужчин погибли при попытке забраться на платформу в Мытищах

В подмосковных Мытищах поезд насмерть сбил двух мужчин, сообщили РИА Новости в Московском межрегиональном следственном управлении на транспорте Следственного комитета России.

Инцидент произошел на платформе Строитель в воскресенье, 29 января, около 19:00. Двое мужчин, пытавшихся забраться на платформу, были смертельно травмированы поездом, следовавшим без остановки из Москвы-Ярославской в Пушкино.

Следственное управление начало доследственную проверку по факту смерти на железной дороге. На место выехала следственно-оперативная группа.

«Проводится комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин случившегося», — отметили в ведомстве.