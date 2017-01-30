На «Эхе Москвы» разрешили носить хиджабы

Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов разрешил сотрудникам появляться на работе в хиджабе, говорится в Instagram журналиста. Согласно тексту документа, ношение хиджаба разрешено в том случае, если того требуют религиозные убеждения сотрудника.

«Сторонников Кадырова оказалось больше, чем сторонников министра Васильевой», — прокомментировал решение Венедиктов. По его словам, обсуждение вопроса вызвало бурные споры на редколлегии.

В январе руководство Мордовии потребовало от учителей и учениц школы в селе Белозерье снять мусульманские платки, чем вызвало активные дискуссии по поводу правомерности запрета. Тогда отмечалось, что меры были приняты в целях профилактики экстремизма в преддверии чемпионата мира по футболу, который пройдет в России в 2018 году.

Министр образования России Ольга Васильева отметила, что вопрос уже решен Конституционным судом, который постановил, что «хиджабу как подчеркивающему национальную принадлежность не место в школе». Глава Чечни Рамзан Кадыров выступил в защиту школьниц в хиджабах и напомнил, что существует статья 28 Конституции России, которая гарантирует свободу совести и вероисповедания.

Верховный суд России признал законным запрет на ношение хиджабов и другой религиозной атрибутики, а также мини-юбок, джинсов, одежды с глубоким декольте и пирсинга в школах Мордовии в феврале 2015 года.