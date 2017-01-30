Трамп показал сотрудникам Белого дома мультфильм

В резиденции президента США состоялся показ мультфильма «В поисках Дори», сообщает Entertainment Weekly. Сеанс прошел в воскресенье, 29 января, в разгар акций протеста против указа президента страны Дональда Трампа об ужесточении иммиграционной политики.

Как пояснил пресс-секретарь Трампа Шон Спенсер, президент не стал смотреть ленту целиком.

«Примерно в течение минуты он приветствовал семьи сотрудников Белого дома, а затем вернулся к работе», — сказал Спенсер.

Актер Альберт Брукс, озвучивший Марлина, одного из персонажей мультфильма, прокомментировал показ в Белом доме.

«Странно, что Трамп смотрит "В поисках Дори". Это мультфильм о воссоединении семьи — а это как раз то, чему он препятствует в реальной жизни», — написал Брукс в Twitter.

27 января Трамп подписал указ об ужесточении иммиграционной политики. Он распространяется на граждан семи стран с преимущественно мусульманским населением — Ирана, Ирака, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана. Указ вызвал протесты в США. На вручении наград Гильдии киноактеров США, состоявшейся 29 января в Лос-Анджелесе, против него выступили Сара Полсон, Джулия Луис-Дрейфус, Саймон Хелберг, Джослин Таун и другие артисты.