В Москве совершена попытка рейдерского захвата гаражно-строительного комплекса

На северо-востоке Москвы совершена попытка рейдерского захвата гаражно-строительного комплекса (ГСК) «Бибирево». Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на охранника территории.

По его словам, вечером в воскресенье, 29 января, около 40 человек в камуфляже и бронежилетах попытались ворваться в офис ГСК. «Они уничтожили все камеры и начали взламывать дверь», — рассказал охранник. Проникнуть в здание нападавшим не удалось. Причины произошедшего, добавил мужчина, ему неизвестны.

Официального подтверждения о попытке рейдерского захвата ГСК пока не поступало.

В столичном управлении МВД сообщили, что в 22:41 на пульт дежурного поступило сообщение о хулиганстве с возможным использованием травматического оружия по адресу: улица Плещеева, дом 14 «А». «Прибывшими сотрудниками полиции были задержаны и доставлены в территориальный отдел для дальнейшего разбирательства все участники инцидента», — уточнили в полиции.

В результате стрельбы пострадал один человек, он был госпитализирован.

По факту произошедшего проводится проверка, передает РИА Новости.